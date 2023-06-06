У Косово почали прибувати додаткові сили Північноатлантичного альянсу. Основну частину їх складуть турецькі військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

«Підкріплення НАТО почало прибувати до Косова в понеділок після неспровокованого і неприйнятного насильства, унаслідок якого минулого тижня в сутичках було поранено 30 миротворців КФОР», — ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що близько 500 турецьких військовослужбовців із 65-ї механізованої піхотної бригади Туреччини складуть основну частину підкріплення НАТО.

«Турецький батальйон спочатку розмістять у таборі Султан Мурат, і він дислокуватиметься в Косово стільки, скільки буде потрібно. Додатковий батальйон резервних сил НАТО також приведений у стан підвищеної готовності, щоб бути розгорнутим у разі потреби», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня.