Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць закликав кардинала Маттео Марія Зуппі, архиєпископа Болоньї та президента Італійської єпископської конференції, сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує РФ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок у Києві.

— Російська Федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. Причому з різних конфесій. Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і знаходяться у полоні Російської Федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати, — сказав Дмитро Лубінець.

За його даними, священники находяться у колонії.

— Російська Федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд, — додав омбудсмен.