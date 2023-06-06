Віцепрезидент США часів адміністрації Дональда Трампа Майк Пенс подав документи для участі у президентських виборах наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Федеральної виборчої комісії США.

Речник Майка Пенса Девін О’Меллі у коментарі CNBC підтвердив, що колишній віцепрезидент дійсно подав документи для участі у виборах наступного року.

Як повідомлялося, Майк Пенс обіймав посаду віцепрезидента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. До того був губернатором Індіани.

Ексвіцепрезидент виступає за продовження надання Україні військової допомоги та засуджує «апологетів Путіна» у Республіканській партії США.

Нагадаємо, США розглядають план на випадок перетворення війни в Україні на тривалий заморожений конфлікт, що може тягнутися десятиліттями і стати подібним до ситуації на Корейському півострові.