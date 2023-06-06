У Грузії «кадировці», які перебували на території країни з 22 травня по 3 червня, отримали 40 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що лише на одну автівку було накладено 13 штрафів за порушення ПДР.

Загальна сума штрафів складає 7450 ларі (до 3 тисяч доларів).

Більшість штрафів була виписана за перевищення швидкості.

Згідно з документацією, «кортеж кадировців» перебував у Грузії з 22 травня до 3 червня.

У МВС і Службі держбезпеки поки що так і не прокоментували тему і не повідомили, чий кортеж перебував у Грузії і хто пересувався на цих автомобілях.

Раніше стало відомо, що у Грузії помітили «кадировців». Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» опублікував відеокадри кортежу машин із російськими номерами, який помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі. Пізніше в соцмережах опублікували фотографію тих самих машин, зняту в Батумі.

ЗМІ припускають, що чеченський бізнесмен, який побував у Грузії, — це Асланбек Ахметханов, який зараз входить до найближчого кола Рамзана Кадирова.

У керівній «Грузинській мрії» заявили, що «кадировці» не порушували «закону про окупацію», і тому не було причин не впускати їх до Грузії.

Нагадаємо, у Тбілісі увечері у п’ятницю учасники руху «Джиуті» провели антиурядову акцію біля парламенту Грузії.