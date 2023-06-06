Прорив води на Каховській ГЕС

На думку голови Миколаївської ОВА Віталій Кіма, російські окупанти, підриваючи Каховську ГЕС, не очікували такого масштабу руйнувань.

Про це, як пишуть «НикВести», він сказав у відеозверненні, яке опублікував у своєму телеграм-каналі.

За його словами, росіяни не були готові до подібного прориву греблі. Тепер ситуація на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який тимчасово контролюється окупаційними військами, погіршилася, а Кримський півострів залишиться без питної води.

— За даними, які ми бачимо з російської сторони, вони були зовсім не готові до ситуації. У них паніка: виїжджають, кидають (позиції, — прим.) і таке інше. Я вважаю, вони хотіли щось пошкодити на Каховській ГЕС і, як завжди, у них все пішло не так. Сталося щось непередбачуване, прорвалося. Тому що наслідки цього будуть. По-перше, це відсутність води в Криму. І вони не знають, що з цим робити. Також ситуація на лівому березі Дніпра погіршилася. З нашого боку все виконується, ми до цього готові. З російської сторони, на щастя, все погано, — сказав Віталій Кім.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.