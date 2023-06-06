Уродженку України, громадянку РФ Олену Колбаснікову судитимуть за публічне схвалення російського вторгнення в Україну.

Суд відбудеться у німецькому Кельні у вівторок, 6 червня, повідомляє DW.

Її обвинувачують за статтею 140 пунктом 2 Кримінального кодексу ФРН («схвалення злочинів»).

Зокрема, Колбасніковій інкримінують те, що під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона висловилася на підтримку агресивної війни проти України, уточнив раніше представник суду. У разі доведення провини їй загрожує до трьох років позбавлення волі або грошовий штраф.

У 2022 році Колбаснікова, яка мешкає в Кельні, організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку Росії, пізніше вона була співорганізатором інших проросійських акцій, зокрема 6 травня 2023 року.

Уродженка Дніпра Колбаснікова звинувачення на свою адресу відкидає і вважає себе жертвою переслідувань з боку німецької влади. ЗМІ в Німеччині часто називають її «путінською фанаткою» або членкинею «фан-клубу Путіна».

На початку травня проросійська активістка об'єдналася з німецькими правими радикалами. Разом із юристом і політиком Маркусом Байзіхтом і Андре Поггенбургом вона стала співкерівницею нового руху під назвою Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit («Пробудження миру, солідарності, справедливості»).

Усі троє співзасновників брали участь у проросійській демонстрації в Кельні 6 травня 2023 року. Поггенбург раніше був одним із провідних функціонерів у праворадикальній партії «Альтернатива для Німеччини», але 2019 року пішов із неї після низки зроблених ним заяв расистського характеру.

Судове засідання в Кельні у справі про виправдання російської агресії було спочатку призначене на 29 березня, але його перенесли на 6 червня. Ймовірно, з тієї причини, що незадовго до дати судового засідання, 27 березня, у Колбаснікової відбувся обшук – уже з іншого приводу.

Нагадаємо, у Нью-Йорку судили 47-річну росіянку, яка хотіла отруїти українку зі схожою зовнішністю, щоб «викрасти» її особистість.