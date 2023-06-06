Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для США.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, відповідаючи на питання про можливу відправку в Україну більше комплексів Patriot, про що раніше просив президент Володимир Зеленський, пише «Українська правда».

— Протиповітряна оборона залишається на першому місці в переліку тих сил і засобів, якими ми і надалі забезпечуватимемо Україну, – сказав Джон Кірбі.

Він зазначив, що комплексів Patriot «не так багато, ані в нашому арсеналі, ані в арсеналах країн, які їх придбали».

— І ми знаємо, наскільки добре працюють Patriot в Україні, і саме тому минулого тижня ми надали додаткові протиракети. Все, що я можу сказати, це те, що ми зберігатимемо пріоритет в цьому і надалі. І я просто не хочу випереджати оголошення, – додав Джон Кірбі.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що американський ЗРК Patriot не може бути знищений ракетою «Кинжал».