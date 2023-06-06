Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для США.
Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, відповідаючи на питання про можливу відправку в Україну більше комплексів Patriot, про що раніше просив президент Володимир Зеленський, пише «Українська правда».
— Протиповітряна оборона залишається на першому місці в переліку тих сил і засобів, якими ми і надалі забезпечуватимемо Україну, – сказав Джон Кірбі.
Він зазначив, що комплексів Patriot «не так багато, ані в нашому арсеналі, ані в арсеналах країн, які їх придбали».
— І ми знаємо, наскільки добре працюють Patriot в Україні, і саме тому минулого тижня ми надали додаткові протиракети. Все, що я можу сказати, це те, що ми зберігатимемо пріоритет в цьому і надалі. І я просто не хочу випереджати оголошення, – додав Джон Кірбі.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що американський ЗРК Patriot не може бути знищений ракетою «Кинжал».
Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для США.
Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, відповідаючи на питання про можливу відправку в Україну більше комплексів Patriot, про що раніше просив президент Володимир Зеленський, пише «Українська правда».
— Протиповітряна оборона залишається на першому місці в переліку тих сил і засобів, якими ми і надалі забезпечуватимемо Україну, – сказав Джон Кірбі.
Він зазначив, що комплексів Patriot «не так багато, ані в нашому арсеналі, ані в арсеналах країн, які їх придбали».
— І ми знаємо, наскільки добре працюють Patriot в Україні, і саме тому минулого тижня ми надали додаткові протиракети. Все, що я можу сказати, це те, що ми зберігатимемо пріоритет в цьому і надалі. І я просто не хочу випереджати оголошення, – додав Джон Кірбі.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що американський ЗРК Patriot не може бути знищений ракетою «Кинжал».