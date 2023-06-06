Очільник ВЦА Олександр Вілкул повідомив, що на 30% міста вода подається від Карачунівського водосховища. На 70% — від Каховського водосховища через водосховище «Південне».

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

Наразі реалізований перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в екстрених умовах.

Олександр Вілкул закликав зменшити споживання води промисловістю. Для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків. Повністю заборонено полив зі шлангів.

Тим часом місцеві масово закуповують питну воду у магазинах.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.