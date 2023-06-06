Державній міграційній службі та дипломатичним установам дозволили отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Як повідомили в Мінреінтеграції, відповідну постанову 6 червня схвалив Кабінет міністрів.

Згідно з нею, Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи) та закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Ці органи отримуватимуть витяг про державну реєстрацію людини та її походження з цього реєстру.

Це дозволить українцям швидше відновлювати паспорти. Також це оптимізує роботу держорганів, адже процес видачі документів пришвидшиться.

Нагадаємо, з 3 квітня в Миколаєві поновили попередній запис на оформлення паспорта громадянина України (ID-картка) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон за допомогою електронної черги.