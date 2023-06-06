Іран заявив, що створив гіперзвукову ракету «Fattah», здатну рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Ця заява пролунала на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США щодо ядерної програми Тегерана, пише «Українська правда».

— Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки «Фаттах», останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента Ебрагіма Раїсі, – йдеться у повідомленні.

Державне телебачення Ірану повідомило, що ракета під назвою «Фаттах», або «Завойовник» мовою фарсі, має дальність польоту до 870 миль (1400 км).

У повідомленні також стверджувалося, що ракета може пройти крізь будь-яку регіональну систему протиракетної оборони, хоча жодних доказів на підтримку цього твердження не наводилося.

В ефірі було показано те, що виглядало як модель ракети, яку представила Революційна гвардія перед президентом Ебрагімом Раїсі.

Корпус вартових ісламської революції вже має великий арсенал балістичних ракет.

У листопаді генерал Амір Алі Хаджизаде з Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран створив гіперзвукову ракету, не надавши при цьому жодних доказів на її підтвердження.

Ця заява пролунала під час загальнонаціональних протестів після смерті у вересні 22-річної Махси Аміні після її арешту «поліцією моралі» країни.

Гіперзвукова зброя, яка летить зі швидкістю понад 5 Махів, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, може створити серйозні проблеми для систем протиракетної оборони через свою швидкість і маневреність.

Вважається, що Китай, так само як і США, працює над створенням цієї зброї.

Росія стверджує, що вже розгортає цю зброю, і заявила, що використовувала її на полі бою в Україні.

Нагадаємо, британські ЗМІ отримали доступ до ймовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.