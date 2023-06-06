На Миколаївщині чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї, вибухівка здетонувала в його руках.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Інцидент стався 5 червня у селі Велике Артакове Березнегуватської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області. 44-річний чоловік на власному подвір'ї знайшов невідомий «сюрприз» та підняв його.
«Знахідка виявилась вибухонебезпечною та здетонувала в руках. В результаті вибуху громадянин отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізовано до лікувального закладу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що після звільнення Снігурівщини миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, попри те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.
На Миколаївщині чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї, вибухівка здетонувала в його руках.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
Інцидент стався 5 червня у селі Велике Артакове Березнегуватської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області. 44-річний чоловік на власному подвір'ї знайшов невідомий «сюрприз» та підняв його.
«Знахідка виявилась вибухонебезпечною та здетонувала в руках. В результаті вибуху громадянин отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізовано до лікувального закладу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що після звільнення Снігурівщини миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, попри те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.