На Миколаївщині чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї, вибухівка здетонувала в його руках.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Інцидент стався 5 червня у селі Велике Артакове Березнегуватської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області. 44-річний чоловік на власному подвір'ї знайшов невідомий «сюрприз» та підняв його.

«Знахідка виявилась вибухонебезпечною та здетонувала в руках. В результаті вибуху громадянин отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізовано до лікувального закладу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після звільнення Снігурівщини миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, попри те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.