СБУ викрила агентів Головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ) на Яворівському полігоні у Львівській області. Ними виявилися двоє українських військових та лікарка.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними силовиків, свою співпрацю з ворогом вони розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення.

— Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора, - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що кожен учасник злочинної групи мав свою «лінію» розвідувально-підривної діяльності. Так, один із затриманих регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, за інформацією СБУ, він намагався збирати відомості про результати міжнародної військової співпраці Сил оборони.

Ще один учасник агентури ГРУ намагався передати своєму «куратору» відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Інший поплічник окупантів — посадовець навчального підрозділу українських військ. Він «зливав» воєнній розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Для комунікації з «кураторами» учасники агентурної мережі використовували месенджери.

За даними силовиків, наразі ще тривають слідчі дії. Однак, учасникам угрупування загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.