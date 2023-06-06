Через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.
Про це розповіла Світлана Біляєва, докторка історичних наук, яка очолювала дослідження Тягинської фортеці – унікальної пам’ятки архітектури XIV-XV ст., що розташована в селі Тягинка, Бериславського району Херсонщини, пише УП.
Станом на зараз фортеця затоплена.
«Це унікальна пам'ятка української і литовської культури, також кримсько-татарської. Я днями про неї доповідала в Литві на конференції. Але сьогодні її цілковито залила вода, а до цього окупанти її ще бомбардували, мінували», – розповіла Світлана Біляєва.
За оцінками археологині, масштаби руйнувань можуть збільшуватись, адже затоплення району продовжується.
«Зараз повинно бути максимальне затоплення місцевості. Вже вранці сказали, що Тягинку цілковито затоплено. Тягинка – це якраз місце фортеці, яка стоїть майже на березі. Якщо вода піде далі – можуть постраждати дуже багато різних пам'яток. Унікальна і сама зона – Нова Каховка, і там є чудові пам'ятки різних періодів: Скіфського, доби Бронзи, Середньовіччя», – каже археологиня.
Окрім Тягинської фортеці, яку досліджувала археологиня, у регіоні під загрозою пам’ятки, які лише почали вивчати науковці.
«Зараз вони всі страждають від води. Там Бургунка (селище у Бериславському районі, Херсонської області. Офіційна дата заснування – 1779, але історики вважають, що ще у княжі часи, а потім і в литовські, тут стояло укріплене місто Бургун – ред.) залишки залишилася ще, об’єкти у селі Веселе (там, зокрема, знаходиться Витовтова башта, періоду Великого князівства Литовського – ред.). Я не знаю, в якому вони зараз стані, Тому що туди не можна було їхати, а зараз цим пам'яткам загрожує знищення», – прокоментувала археологиня.
Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.
Через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.
Про це розповіла Світлана Біляєва, докторка історичних наук, яка очолювала дослідження Тягинської фортеці – унікальної пам’ятки архітектури XIV-XV ст., що розташована в селі Тягинка, Бериславського району Херсонщини, пише УП.
Станом на зараз фортеця затоплена.
«Це унікальна пам'ятка української і литовської культури, також кримсько-татарської. Я днями про неї доповідала в Литві на конференції. Але сьогодні її цілковито залила вода, а до цього окупанти її ще бомбардували, мінували», – розповіла Світлана Біляєва.
За оцінками археологині, масштаби руйнувань можуть збільшуватись, адже затоплення району продовжується.
«Зараз повинно бути максимальне затоплення місцевості. Вже вранці сказали, що Тягинку цілковито затоплено. Тягинка – це якраз місце фортеці, яка стоїть майже на березі. Якщо вода піде далі – можуть постраждати дуже багато різних пам'яток. Унікальна і сама зона – Нова Каховка, і там є чудові пам'ятки різних періодів: Скіфського, доби Бронзи, Середньовіччя», – каже археологиня.
Окрім Тягинської фортеці, яку досліджувала археологиня, у регіоні під загрозою пам’ятки, які лише почали вивчати науковці.
«Зараз вони всі страждають від води. Там Бургунка (селище у Бериславському районі, Херсонської області. Офіційна дата заснування – 1779, але історики вважають, що ще у княжі часи, а потім і в литовські, тут стояло укріплене місто Бургун – ред.) залишки залишилася ще, об’єкти у селі Веселе (там, зокрема, знаходиться Витовтова башта, періоду Великого князівства Литовського – ред.). Я не знаю, в якому вони зараз стані, Тому що туди не можна було їхати, а зараз цим пам'яткам загрожує знищення», – прокоментувала археологиня.
Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.