Через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.

Про це розповіла Світлана Біляєва, докторка історичних наук, яка очолювала дослідження Тягинської фортеці – унікальної пам’ятки архітектури XIV-XV ст., що розташована в селі Тягинка, Бериславського району Херсонщини, пише УП.

Станом на зараз фортеця затоплена.

«Це унікальна пам'ятка української і литовської культури, також кримсько-татарської. Я днями про неї доповідала в Литві на конференції. Але сьогодні її цілковито залила вода, а до цього окупанти її ще бомбардували, мінували», – розповіла Світлана Біляєва.

За оцінками археологині, масштаби руйнувань можуть збільшуватись, адже затоплення району продовжується.

«Зараз повинно бути максимальне затоплення місцевості. Вже вранці сказали, що Тягинку цілковито затоплено. Тягинка – це якраз місце фортеці, яка стоїть майже на березі. Якщо вода піде далі – можуть постраждати дуже багато різних пам'яток. Унікальна і сама зона – Нова Каховка, і там є чудові пам'ятки різних періодів: Скіфського, доби Бронзи, Середньовіччя», – каже археологиня.

Окрім Тягинської фортеці, яку досліджувала археологиня, у регіоні під загрозою пам’ятки, які лише почали вивчати науковці.

«Зараз вони всі страждають від води. Там Бургунка (селище у Бериславському районі, Херсонської області. Офіційна дата заснування – 1779, але історики вважають, що ще у княжі часи, а потім і в литовські, тут стояло укріплене місто Бургун – ред.) залишки залишилася ще, об’єкти у селі Веселе (там, зокрема, знаходиться Витовтова башта, періоду Великого князівства Литовського – ред.). Я не знаю, в якому вони зараз стані, Тому що туди не можна було їхати, а зараз цим пам'яткам загрожує знищення», – прокоментувала археологиня.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.