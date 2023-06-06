Сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення. Ці регіони щорічно потерпають від посухи і користуються водою з Каховського водосховища для поливу. Тепер ведення сільського господарства в цих регіонах - під загрозою.

Про це заявив Голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

«Підрив Каховської ГЕС - це терористичний акт, який ставить під загрозу світову продовольчу безпеку. Наслідки вже дуже суттєві для наших аграріїв. Адже зрошувати землі у трьох регіонах, які залежать від Каховської ГЕС зараз неможливо. Ці регіони постачають наше продовольство світові. Підрив росіянами ГЕС - не тільки факт екоциду, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, а й чергова спроба агресора спровокувати голод у світі», - зазначив Олександр Гайду.

За словами очільника комітету, Україна виконує свої зобов'язання, як гарант глобальної продовольчої безпеки, постачаючи продовольство в ті країни, які його потребують. Проте росія постійно створює нові загрози, аби посилити голод у світі.

«Сьогоднішня трагедія має катастрофічні наслідки, як для України так і всього цивілізованого світу. Жодна країна не має бути осторонь. Світ має зробити рішучі дії, щоб зупинити та засудити дії росії та не допустити голоду», - зазначив Олександр Гайду.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.