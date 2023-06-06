Майже всі тварини в зоопарку «Казкова діброва» в окупованій Новій Каховці загинули. Врятуватися могли лише лебеді та качки.

Про це повідомляють захисники з UAnimals, які спілкувались з керівництвом зоопарку.

Раніше в зоопарку мешкало понад 150 тварин і птахів, зокрема, фазани, черепахи, страуси, сови, павичі та косулі.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.