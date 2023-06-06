Сьогодні, 6 червня, на Миколаївський залізничний вокзал прибув евакуаційний потяг із Херсона.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Люди розповідають журналістам, що до останнього не вірили і не хотіли покидати свої домівки, але виїхали заради безпеки. Деякі з них планують залишатись в Миколаєві певний період. Також організовано рейси до інших більш безпечних регіонів України.

В будівлі вокзалу на людей вже чекали волонтери «Червоного хреста» та фонду Сергія Притули, які надають їм необхідне. Всі постраждалі та евакуйовані мають право на отримання матеріальної допомоги. Дуже велика кількість людей забрали з собою своїх домашніх тварин.

Поруч чергують карети «швидої», поліції та ДСНС в разі, якщо людям знадобиться допомога медиків.

Варто підкреслити, що в «Укрзалізниці» повідомили, що компанія готова призначати додаткові безкоштовні евакорейси в разі необхідності, та зазначили, що жоден рейс у регіоні не скасовано і не затримано.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.