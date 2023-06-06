«Станом на 17:00 рівень річки Інгулець підвищився приблизно на 60 см. Пішохідний міст біля села Галаганівка затоплено повністю. По іншим мостам та мостовим переходам наразі проїзд є», - повідомляє він.

Рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.

Раніше стало відомо, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.