Уряд Фінляндії ухвалив рішення про видворення з країни дев’ятьох співробітників посольства РФ, які займалися розвідувальною діяльністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Рішення ухвалив Міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки при президентові республіки та уряду.

«Їхні дії суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини», — зазначається у пресрелізі уряду.

МЗС проінформує про це рішення російському послу.

Раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.