Бахмут узяв на себе функцію магніта у війні, і туди спрямовується найкраще та найновітніше озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів.

Про це сказав на пресконференції у Києві Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи можна було заздалегідь укріпити місто, глава держави сказав:

— Бахмут не готували до повномасштабної війни, це невелике місто, але так склалося, що там зустрілися такі великі сили. Бахмут узяв на себе функцію магніта, і в цьому вся історія... Я не хочу говорити про деталі, але все найкраще і найсучасніше озброєння люди отримали і отримують на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію. Я думаю, що там найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати. Цей напрям — велика, велика кількість військових. Якби цього всього не було, то і захист був би неможливий.

За словами президента, озброєння, що надходило від партнерів, одразу перенаправлялося на Бахмутський напрямок. І це найважливіше і єдине, що можна було зробити, підкреслив він.

— Ніякий інший захист і ніяке інше укріплення там не допоможе. Тільки зброя. Там щодня прилітає по 50 тисяч артилерійських снарядів, — пояснив Володимир Зеленський.

Він заявив, що найкращим прикладом того, наскільки потужною є оборона Бахмута, стала кількість загиблих окупантів, серед яких найбільше «вагнерівців».

— 21 тисячу «вагнерівців» знищено в Бахмуті, ще 60 тисяч поранено. Тобто втрат там — 81 тисяча «вагнерівців». Чи там потужний захист наш? Чи там потужні люди, командири? Це очевидно, — заявив президент.

Раніше в Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.