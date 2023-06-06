У вівторок, 6 червня, у Миколаєві на двох пунктах збору, херсонців зустрічали представники обласної військової адміністрації, разом з волонтерами, екстреними службами та представниками міжнародних організацій.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.

Як відомо, близько 17:00 до Миколаєва прибув евакуаційний потяг з Херсона, який вивіз жителів області, що постраждали від підриву Каховської ГЕС та затоплення їхніх помешкань.

За даними Миколаївської ОВА, переселенці мали змогу отримати виплати від «‎Укрпошти»‎.

Очільник адміністрації Віталій Кім подякував усім, хто взяв участь у процесі.

— Дякую кожному та кожній за допомогу. Всім, хто долучився. Працюємо далі, – сказав він.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Зазначалося, що Миколаїв стане транзитним пунктом для людей, яких вивозять з підтоплених територій Херсонської області. Далі їх автобусами та потягом везтимуть в інші регіони країни.