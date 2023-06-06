У вівторок, 6 червня, у Миколаєві на двох пунктах збору, херсонців зустрічали представники обласної військової адміністрації, разом з волонтерами, екстреними службами та представниками міжнародних організацій.
Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.
Як відомо, близько 17:00 до Миколаєва прибув евакуаційний потяг з Херсона, який вивіз жителів області, що постраждали від підриву Каховської ГЕС та затоплення їхніх помешкань.
За даними Миколаївської ОВА, переселенці мали змогу отримати виплати від «Укрпошти».
Очільник адміністрації Віталій Кім подякував усім, хто взяв участь у процесі.
— Дякую кожному та кожній за допомогу. Всім, хто долучився. Працюємо далі, – сказав він.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Зазначалося, що Миколаїв стане транзитним пунктом для людей, яких вивозять з підтоплених територій Херсонської області. Далі їх автобусами та потягом везтимуть в інші регіони країни.
У вівторок, 6 червня, у Миколаєві на двох пунктах збору, херсонців зустрічали представники обласної військової адміністрації, разом з волонтерами, екстреними службами та представниками міжнародних організацій.
Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОВА.
Як відомо, близько 17:00 до Миколаєва прибув евакуаційний потяг з Херсона, який вивіз жителів області, що постраждали від підриву Каховської ГЕС та затоплення їхніх помешкань.
За даними Миколаївської ОВА, переселенці мали змогу отримати виплати від «Укрпошти».
Очільник адміністрації Віталій Кім подякував усім, хто взяв участь у процесі.
— Дякую кожному та кожній за допомогу. Всім, хто долучився. Працюємо далі, – сказав він.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Зазначалося, що Миколаїв стане транзитним пунктом для людей, яких вивозять з підтоплених територій Херсонської області. Далі їх автобусами та потягом везтимуть в інші регіони країни.