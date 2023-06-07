Вчора ввечері, 6 червня, у Миколаєві завершили ремонт водогону на вулиці Чкалова.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Олександр Сєнкевич.
«Зараз заповнюємо мережі та поступово відновлюємо подачу води в Центральний та Заводський райони міста», - повідомив міський голова.
Нагадаємо, що в неділю сталася аварія на водогоні діаметром 1 000 мм, довелося припинити подачу воду в значну частину будинків, що розташовані в Центральному та Заводському районах міста.
Вчора ввечері, 6 червня, у Миколаєві завершили ремонт водогону на вулиці Чкалова.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Олександр Сєнкевич.
«Зараз заповнюємо мережі та поступово відновлюємо подачу води в Центральний та Заводський райони міста», - повідомив міський голова.
Нагадаємо, що в неділю сталася аварія на водогоні діаметром 1 000 мм, довелося припинити подачу воду в значну частину будинків, що розташовані в Центральному та Заводському районах міста.