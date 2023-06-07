Вчора ввечері, 6 червня, у Миколаєві завершили ремонт водогону на вулиці Чкалова.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Олександр Сєнкевич.

«Зараз заповнюємо мережі та поступово відновлюємо подачу води в Центральний та Заводський райони міста», - повідомив міський голова.