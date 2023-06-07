Президент США Джо Байден уперше відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції росіянами, пообіцявши підтримувати Україну.
Про це він повідомив під час спілкування із журналістами 6 червня, передає Голос Америки.
«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», — відповів Байден.
Президент США Джо Байден уперше відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції росіянами, пообіцявши підтримувати Україну.
Про це він повідомив під час спілкування із журналістами 6 червня, передає Голос Америки.
«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», — відповів Байден.