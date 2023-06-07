Президент США Джо Байден уперше відреагував на підрив Каховської гідроелектростанції росіянами, пообіцявши підтримувати Україну.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами 6 червня, передає Голос Америки.

Йому поставили питання, що він може сказати Росії щодо підриву Каховської ГЕС.





«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», — відповів Байден.





Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон бачив повідомлення про те, що Росія «несе відповідальність» за підрив греблі Каховської ГЕС. Він зазначив, що росіяни незаконно окупували станцію ще у 2022 році і продовжують контролювати її.



