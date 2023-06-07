Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі очолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це Гроссі повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пише Європейська правда.

«Після тривожних подій, пов'язаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолю наступну ротацію нашої Місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою», – написав гендиректор МАГАТЕ у Twitter.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС призвів до значного зниження рівня водосховища, що використовується для подачі води, що охолоджує, на Запорізькій атомній електростанції.

Як відомо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.