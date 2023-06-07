Російські окупанти вчора, 6 червня, тричі обстріляли території Очаківської громади та Очакова.

Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.

Так, вчора о 13:00 та 20:01 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Очакову пошкоджено житлові будинки та елеватор. Постраждалих немає.

Також вчора о 13:21 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, російські військові станом на 4 червня посили обстріли Очакова та акваторії Дніпро–Бузького лиману, що на Миколаївщині. Обстріли почастішали після того, як знов порушили питання щодо включення миколаївських портів до «зернової угоди».