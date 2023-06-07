Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська привітала медійників з Днем журналіста, який відзначався 6 червня, та передала їм продукти локальних підприємств.

Про це вона розказала у своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні (6 червня, - прим.) в Україні відзначають День журналіста. У цей день варто згадати про неймовірну силу важливої журналістської роботи. Ви виконуєте зараз непросту місію, відображаючи події як у Миколаївській області, так і в Україні загалом, показуєте, що відбувається, стаєте на передову, доставляєте нам новини та інформацію, розповідаєте про героїзм наших захисників, страждання та надії людей, які постраждали від жахливого вторгення росіян. Ваші репортажі — чернетка майбутніх підручників з історії, це свідчення правди та основа для розуміння ситуації в нашій країні для міжнародного співтовариства. Цього особливого дня хочеться висловити вам глибоку подяку та побажати вам подальших успіхів у вашій журналістській діяльності», - написала Тетяна Домбровська.

Вона передала миколаївським редакціям невеликі подарунки. Це виключно товари, які зібрані та вироблені у Миколаївській області:

⁃ С-Росток,

⁃ Марка Малицького,

⁃ сімейна «Виноробня Сливино»,

⁃ ФОП Олег Іванов.