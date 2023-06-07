Затоплені вулиці Херсону

У Херсоні вже затоплені 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації, зруйновано два водозабори, ще одна насосна станція водопроводу – під загрозою затоплення.

Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсон» Олексій Савченко під час брифінгу в «Укрінформі».

— Станом на вчорашній день (6 червня) в місті залишалось 50 тисяч з 300 тисяч людей. На ранок 7 червня затоплені та знеструмлені низка об’єктів водопостачання, на Карантинному острові – усі. Зокрема, затоплені 17 свердловин та зруйновані два водозабори – основних, які подавали воду в місто. Станом на 9 ранку – вода продовжує прибувати. Існує загроза затоплення ще однієї насосної станції водопроводу, - зазначив очільник водоканалу.

Савченко наголосив, що також затоплені і знаходяться без електрики 6 насосних станції каналізації, в тому числі та, яка забезпечувала водовідведення центру міста – це майже 100 тисяч людей. Без централізованого водопостачання, за довоєнними розрахунками, у Херсоні залишилось 30 тисяч мешканців (мова йде про мікрорайон Острів, висота затоплення якого становить приблизно 1,50 м.), без водовідведення – 170 тисяч людей.

Наразі водоканал докладає максимум зусиль для забезпечення водопостачання та водовідведення міста. Виконується відкатка води з об’єктів, які потрапили в зону підтоплення, з використанням генераторів та відповідного обладнання. Міські очисні споруди працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, що на правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

Також повідомлялося, що на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.

Раніше повідомлялося, що через підняття рівня води в акваторії Миколаєва підтопило частину Аляудського півострова в Інгульському районі Миколаєва. Щоб убезпечити понтонний міст, який веде на півострів, його підтоплять та перекриють для проїзду великогабаритного транспорту.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.