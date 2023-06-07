Фото: Пресофіс АЗК UPG

Попри широкомасштабну війну національна мережа АЗК UPG продовжує інвестувати в будівництво ультрасучасних об’єктів. 6 червня перший в області автозаправний комплекс компанії розпочав роботу на Баштанському шосе Миколаєва. Для автолюбителів регіону це можливість безперебійно заправляти авто пальним стандарту Євро-5 та користуватися продуманим до дрібниць комплексним сервісом.

«Перша АЗК в області для нас – завжди подія. Так ми стаємо ближчими до ще більшої кількості клієнтів, які звикли обирати якісне. А в час, коли ворог безжально все нищить та руйнує, кожен новозбудований об’єкт UPG – це ще й прояв нашого супротиву. Так ми говоримо українським автолюбителям, водіям критичної інфраструктури, фермерам, логістам, що ми разом у цій історичній боротьбі, а отже обов’язково переможемо», – розповіла маркетинг-директорка мережі АЗК UPG Надія Гануліч-Манукян.

Новий комплекс у Миколаєві – це масштабна локація з власним магазином та рестораном VIVO café. Його гарна озеленена територія з літньою терасою для відпочинку – справжня оаза, яка зробить ваше перебування на АЗК ще комфортнішим. Тут можна не лише заправитися, а й ситно та смачно поїсти, придбати необхідні важливі дрібниці, залити омивач, випити улюбленої кави чи прихопити в дорогу смачну новинку компанії – морозиво ice U.

Наповнити бак автомобіля на АЗК можна без зайвого очікування. Комплекс обладнаний дванадцятьма паливно-роздавальними колонками, на яких доступні А-95, газ, ДП, а також бензин upg100 та upg95 – для власників потужних і сучасних авто.

Крім того, для зручності водіїв є окремо розташований газозаправний модуль на два пістолети. Є також окрема станція з реагентом AdBlue для дизельного транспорту. Купити ж рідину ви зможете і в каністрі в магазині супутніх товарів.

Відчуття комфорту приходить ще на стоянці, адже водіям не доводиться кружляти в пошуках вільного місця. Територія комплексу передбачає одночасне перебування тут 31 легкового авто та п’яти великогабаритних вантажівок. Є паркомісця і для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями.

Для міста АЗК UPG – це ще й 50 нових робочих місць із соціальними гарантіями та комфортними умовами праці.

У компанії розповіли, що планують розвивати мережу, збільшуючи кількість автозаправних комплексів у регіоні та попри все продовжувати забезпечувати водіїв якісним європейським пальним по всій країні.

Подарунки для клієнтів

З нагоди відкриття комплексу водії – учасники бонусної програми UPGgood зможуть заправитись тут із додатковою вигодою. На вас чекає знижка у вигляді бонусів: за кожен літр бензину або ДП – 1 грн, а за кожен літр газу – 50 коп.

Також для відвідувачів передбачено миттєві подарунки: гарячі напої, смачні та ситні бургери, солодощі, ароматизатори для авто тощо.

А протягом наступного місяця до кожного придбаного гарячого напою UPG пригощатиме смачною фірмовою цукеркою.

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