Пляж та бар на березі Південного Бугу у мікрорайоні Намив у Заводському районі Миколаєва продовжує поглинати вода.

Про це передає кореспондент «НикВести».

Територія пляжу у мікрорайоні Намив вважається найнижчою точкою в Миколаєві, тому його затоплює найбільше. Перші ряди альтанок, що належать бару на місцевому пляжі, вже наполовину у воді.

Працівники кафе кажуть, що поки ситуація не критична, то вони будуть продовжувати працювати.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 77 сантиметрів.

Міський голова додав, що ситуацію постійно відстежують. На ранок 7 червня рівень води був 58 сантиметрів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.



