В селі Радісний сад та в мікрорайоні Мала Корениха значно підвищився рівень води в річці. Дорогу на місцеві пляжі залило водою.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Як відомо, станом на 15:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 77 см.

При цьому, вже близько 14:00 до пляжу в Радсаді проїхати було неможливо. Дорога практично по коліно залита водою.

В Малій Коренисі також підтопило дорогу, що веде до річки.. Місцеві рибалки кажуть, що останні декілька годин рівень води підвищився вже майже на метр, що добре видно по опорам мосту, які зараз повністю у воді.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Мешканці мікрорайону Матвіївка у Миколаєві повідомляють про підтоплення городів. Рівень води в Південному Бузі продовжує підвищуватись.