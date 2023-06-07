Журналісти «Української правди» знайшли кілька ресторанів у Києві, які приймали чиновників під час комендантської години. Помітили там, зокрема, директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що він має звільнитися.

УП виявила, що під час комендантської години в Києві працювали два заклади — Biarritz і Frou Frou. Біля ресторанів зафільмували забудовників, чиновників і спортсменів.

Зокрема, журналісти помітили біля ресторану Biarritz Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною у столиці. Як зазначається, він відвідував заклад разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном під час комендантської години й повітряної тривоги, та покинув ресторан о 2-й годині ночі.

Міський голова Києва Віталій Кличко у своїх соцмережах наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян.

«А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», — заявив Кличко.

Міський голова також закликав правоохоронні органи до контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за роботу під час комендантської години.