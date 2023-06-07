УП виявила, що під час комендантської години в Києві працювали два заклади — Biarritz і Frou Frou. Біля ресторанів зафільмували забудовників, чиновників і спортсменів.
Зокрема, журналісти помітили біля ресторану Biarritz Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною у столиці. Як зазначається, він відвідував заклад разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном під час комендантської години й повітряної тривоги, та покинув ресторан о 2-й годині ночі.
Міський голова Києва Віталій Кличко у своїх соцмережах наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян.
«А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», — заявив Кличко.
Міський голова також закликав правоохоронні органи до контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за роботу під час комендантської години.
УП виявила, що під час комендантської години в Києві працювали два заклади — Biarritz і Frou Frou. Біля ресторанів зафільмували забудовників, чиновників і спортсменів.
Зокрема, журналісти помітили біля ресторану Biarritz Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною у столиці. Як зазначається, він відвідував заклад разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном під час комендантської години й повітряної тривоги, та покинув ресторан о 2-й годині ночі.
Міський голова Києва Віталій Кличко у своїх соцмережах наголосив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян.
«А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», — заявив Кличко.
Міський голова також закликав правоохоронні органи до контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за роботу під час комендантської години.