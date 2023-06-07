Сьогодні, 7 червня, станом на 17:00 з Херсонщини евакуювали 1 894 людини.

Про це повідомило Міністерсво внутрішніх справ (МВС) України.

Як йдеться у повідомлені, більшість евакуйованих із херсонського мікрорайону Корабел — 1 431 людей, та Корабельного району міста Херсон — 179 людей.

Через підрив Каховської ГЕС підтоплені 29 населених пуктів, з яких 19 — на підконтрольній території.

Міністр внутрішніх спарв Ігор Клименко повідомив, що через підрив Каховської ГЕС підтоплені 29 населених пуктів, з яких 19 — на підконтрольній території.

Також він додав, що за ніч вода в Херсоні піднялась на метр і очікується, що вона продовжить прибувати впродовж дня.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.