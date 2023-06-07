Станом на 18:00 рівень води в акваторії Миколаєва досяг 82 сантиметрів.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич в телеграм-каналі.

На зараз у мікрорайоні Намив вода підступила до зупинкових комплексів.

«На Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину і до будинків - укріплюємо берег. Техніка і комунальники працюють», - повідомив мер.

Підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази). В Інгульскому районі спостерігається підняття води з боку вулиці Залізничної. Підтоплений пляж. В Корабельному районі вода дійшла до деяких пірсів човникового кооперативу в районі вулиці Рибної.

В центрі Миколаєва просідає ґрунт на нижній Набережній. Комунальники огородили територією стрічкою. Пляжі Стрілка та Вербочка також підтоплені. В Ракетному Урочищі загроз підтоплення не спостерігається.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.



