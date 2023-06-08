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Херсонській та Миколаївській областям нададуть додаткову кількість для формування запасу антибактеріальних препаратів. Таке рішення повʼязане з можливим спалахом інфекційних хвороб через підтоплення півдня країни.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Укрінформ».

— Стосовно прогнозів. Підтоплення є суттєвим фактором ризику розвитку спалахів інфекцій, які пов'язані з питною водою. Насамперед, це таке захворювання, як вірусний гепатит, і, на жаль, воно з'являється найперше під час таких випадків. Друге, це поширення гострих кишкових інфекцій, які пов'язані з тим, яким чином застосовуються чи використовуються продукти харчування, чи є можливість ці продукти вимити або адекватно їх приготувати. І гострі кишкові інфекції також пов'язані з можливістю доступу до безпечної та якісної питної води. Тому ми не виключаємо, що ситуація по гострих кишкових інфекціях також може бути погіршена, – повідомив Ігор Кузін.

За його словами, третє захворювання – ботулізм, що може бути пов'язане з використанням риби, яка загинула внаслідок масового мору через руйнування дамби Каховської ГЕС.

— Ми бачимо внаслідок підтоплення також масовий мор риби, тому для нас це певна критична ситуація, через те, що таку рибу може збирати населення і використовувати для приготування, консервування, сушіння. І з боку МОЗ ми хотіли б окремо наголосити на тому, що такі дії можуть бути небезпечні, оскільки можуть бути пов’язані з поширенням такого інфекційного захворювання як ботулізм, – застеріг він.

Тому для Херсонської та Миколаївської областей буде перерозподілено додаткову кількість для формування незнижувального запасу антибактеріальних препаратів.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують з Херсону до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом. Однак еколог Олег Деркач припускає, що Кінбурнський півострів може затопити на три метри.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.