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В Очакові, що на Миколаївщині, посилили контроль за станом морської води.

Про це під час спілкування з журналістами 7 червня повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Укрінформ».

Водночас контроль посилили в Чорноморському Одеської області, додав він.

— На рівні Одеської області було розгорнуто і організовано додаткові пости спостереження за морською водою. Тому що ми розуміємо, що частина води, яка спадатиме, буде просуватися нижче. Тому на рівні міст Очакова, Чорноморська такі пости спостереження розгорнуті, і забезпечено моніторинг морської води, – поінформував Ігор Кузін.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують з Херсону до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом. Однак еколог Олег Деркач припускає, що Кінбурнський півострів може затопити на три метри.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.