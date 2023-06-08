Російські окупанти минулої доби тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Так, вчора о 13:29 та 20:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів Очакову. Постраждалих немає.

Вчора о 14:01 зафіксовано артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Крім того, за даними повітряного командування «Південь», на півдні України 7 червня знищено БпЛА «Орлан-10» та ударний БпЛА «Ланцет».

Нагадаємо, 6 червня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Очакову пошкоджено житлові будинки та елеватор.