Російські окупанти минулої доби тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Так, вчора о 13:29 та 20:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів Очакову. Постраждалих немає.
Вчора о 14:01 зафіксовано артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Крім того, за даними повітряного командування «Південь», на півдні України 7 червня знищено БпЛА «Орлан-10» та ударний БпЛА «Ланцет».
Нагадаємо, 6 червня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Очакову пошкоджено житлові будинки та елеватор.
Російські окупанти минулої доби тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Так, вчора о 13:29 та 20:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів Очакову. Постраждалих немає.
Вчора о 14:01 зафіксовано артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Крім того, за даними повітряного командування «Південь», на півдні України 7 червня знищено БпЛА «Орлан-10» та ударний БпЛА «Ланцет».
Нагадаємо, 6 червня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Очакову пошкоджено житлові будинки та елеватор.