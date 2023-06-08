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Станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення в Херсонській області становить 5 метрів 61 сантиметр.

Про це повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег.

Триває евакуація жителів підконтрольних Україні території. З небезпечних зон вивезли 1999 людей, 1495 з них — мешканці мікрорайону Херсона «Корабел».

Голова ОВА зазначає, що дуже складна ситуація спостерігається на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини.

— Лівий берег. Ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям, — сказав Олександр Прокудін.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.