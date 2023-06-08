Пляж «Чайка» у Миколаєві

Станом на 8:00 8 червня в акваторії Миколаєва вода піднялася до 97 сантиметрів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

До критичної позначки, після якої ймовірно почне підтоплювати будинки, лишилося 8 сантиметрів.

Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях комунальники укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків.

Також працівники департаменту житлово-комунального господарства обстежують підвали багатоповерхівок. Наразі працюють на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив.

— Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами. Прошу всіх миколаївців бути уважними і обходити підтоплені місця! Бережіть себе! — зазначив Олександр Сєнкевич.

У Миколаївському гідрометеорологічному центрі повідомили, що рівень води перевищив позначки історичного максимуму:

в Миколаєві вище на 6 сантиметрів від історичного максимуму (максимальний рівень води спостерігався у листопаді 1981 року);

в селі Парутине вище на 40 сантиметрів від історичного максимуму (максимальний — у листопаді 1981 року);

в Очакові вище на 20 сантиметрів від історичного максимуму (максимальний — у травні 1978 року).

Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Нагадаємо, в обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.