Пляж «Стрілка» у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся ще на два сантиметри та досяг позначки 99 см.

Станом на 10:00 рівень води продовжує рости, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Станом на 8:00 8 червня в акваторії Миколаєва вода піднялася до 97 сантиметрів. Наразі вже 99 см. До критичної позначки, після якої ймовірно почне підтоплювати будинки, лишилося 6 сантиметрів.

Нагадаємо, в обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на 7 червня в Снігурівській громаді Миколаївщини внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Також ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.