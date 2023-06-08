Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наклав вето на рішення міськради щодо розірвання договору оренди землі з компанією «Аврорент». Повторним голосуванням депутати не змогли його подолали.

Про це стало відомо з засідання позачергової двадцятої сесії Миколаївської міської ради VIІІ скликання у четвер, 8 червня.

Зазначимо, що на минулому засіданні сесії депутати підтримали розірвання договору оренди землі між міськрадою та ТОВ «Аврорент». В рішенні йде мова про територію площею 1095 кв. м, яка надавалася для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Пограничній, поблизу будинку 29-б, у Заводському районі міста Миколаєва. Вказано, що це незабудована земельна ділянка.

Водночас є рішення Господарського суду Миколаївської області, яке забороняє Миколаївській міській раді та її виконавчим органам ухвалювати будь-які рішення стомовно цієї ділянки землі. У зв’язку з цим мер підписав розпорядження щодо зупинки дії попереднього рішення міськради та виніс питання на повторний розгляд позачергової сесії.

— У нас є рішення суду, яке забороняє нам вчиняти будь які дії стосовно даного рішення… Є ухвала господарського суду по справі. Для подолання вето потрібно не менше двох третин голосів, — зазначив він.

Депутати не обговорювали вказане рішення, а одразу перейшли до голосування. З тридцяти присутніх на сесії депутатів за проголосувало 17, проти - 1, утрималося – 12. Таким чином депутатських голосів не вистачило для подолання вето.

Раніше депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка розповідав, що ТОВ «Аврорент» перемогло у земельних торгах на ділянку землі, запропонувавши майже в 3 рази більшу орендну плату, ніж була стартова. Однак у проект договору було внесено, за його словами, незаконні зміни – про зобов'язання орендаря одержати містобудівні умови у строк не більше 1 місяця та одержати дозвіл на початок будівельних робіт у строк не більше року. Договір орендар підписав у визначений термін, проте через затягування розгляду документів в управліннях та департаментах було підготовлено проект рішення про розірвання договору оренди.

Нагадаємо, що Господарський суд Миколаївської області скасував державну реєстрацію права оренди земельної ділянки площею 1400 м2 і вартістю 2,6 мільйона гривень, розташованої поблизу міжміського автовокзалу.