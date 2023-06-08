Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради в Херсонській області доручив компенсувати місцевим жителям збитки, завдані затопленнями після руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Президент дав доручення щодо справедливого підрахунку збитків і виділення коштів для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок катастрофи. Крім того, Глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини», - пише пресслужба.

Також вказується, що міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко під час наради розповів, що наразі дано оцінку втрат внаслідок акту терору.

Нагадаємо, 8 червня президент Володимир Зеленський прибув на Херсонщину, де російські окупанти підірвали Каховську ГЕС і затопили десятки населених пунктів.