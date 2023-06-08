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Яка саме допомога потрібна херсонцям: перелік найнеобхіднішого та «банка»
15:55, 08 Червня, 2023
Юлія Бойченко
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Яка саме допомога потрібна херсонцям: перелік
найнеобхіднішого та «банка»
15:55, 08 Червня, 2023
важливі новини на НикВести
критично
У Миколаєві рівень води досяг 102 сантиметрів – в районах проводять укріплення берегової лінії
Аліса Мелік-Адамян
сьогодні 12:30
наслідки
«Громада лишилась без 4 мостів, підтоплено 11 населених пунктів», — Кухта про ситуацію на Снігурівщині
Аліса Мелік-Адамян
сьогодні 09:21
загроза
Можна вживати лише кип’ячену або бутильовану воду, — Шамрай попередила миколаївців про ризики спалаху кишкових інфекцій
Олена Козубовська
сьогодні 08:20
Проблеми з водою
Миколаїв може залишитися без води - зруйновано точку водозабору з Дніпра
Олена Козубовська
вчора 21:39
наслідки терору
Тепер острів: Кінбурн відрізало водою від материка
Юлія Ткач
вчора 20:45
Відео
NEW
Перший віце-мер Віталій Луков про ситуацію з підтопленням у Миколаєві
Станом на 12:00 рівень води в Миколаєві 102 см
NEW
Каховська ГЕС підірвана окупантами, дельта Дніпра під загрозою затоплення
Російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС.
NEW
Підтоплений пляж "Чайка" в Корабельному районі Миколаєва
Рівень води в місті після підриву Каховської ГЕС піднявся на 82 см.
NEW
Брифінг начальниці управління охорони здоров‘я Ірини Шамрай
NEW
Брифінг начальниці управління освіти Ганни Личко
NEW
Вода стрімко прибуває: затоплені пляжі у Радсаді та Малій Коренисі
Рівень води в акваторії міста Миколаєва після підриву Каховської ГЕС п
NEW
Вода стрімко прибуває: затоплені пляжі у Радсаді та Малій Коренисі
Рівень води в акваторії міста Миколаєва після підриву Каховської ГЕС п
NEW
Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 70 см, підтопило Аляуди
Через підняття рівня води в акваторії Миколаєва підтопило частину Аляу
NEW
Наслідки підтоплення у мікрорайоні Матвіївка
У Миколаєві 7 червня після підриву окупантами Каховської ГЕС продожує
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Затоплені пляжі мікрорайонів Намив та Соляні у Миколаєві
Рівень води в акваторії міста Миколаєва після підриву Каховської ГЕС п
блоги
Яка ситуація з доступом до інформації у Миколаєві
Катерина Середа
статті
Чому Каховську ГЕС підірвали росіяни. Докази
Іноземні медіа не вказують на винуватця руйнування Каховської ГЕС. Натомість пиш
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Яка саме допомога потрібна херсонцям: перелік найнеобхіднішого та «банка»
15:55, 08 Червня, 2023
Юлія Бойченко
Яка саме допомога потрібна херсонцям: перелік
найнеобхіднішого та «банка»
15:55, 08 Червня, 2023
реклама
важливі новини
/ 08 червня, 2023
критично
У Миколаєві рівень води досяг 102 сантиметрів – в районах проводять укріплення берегової лінії
Аліса Мелік-Адамян
сьогодні 12:30
наслідки
«Громада лишилась без 4 мостів, підтоплено 11 населених пунктів», — Кухта про ситуацію на Снігурівщині
Аліса Мелік-Адамян
сьогодні 09:21
загроза
Можна вживати лише кип’ячену або бутильовану воду, — Шамрай попередила миколаївців про ризики спалаху кишкових інфекцій
Олена Козубовська
сьогодні 08:20
Проблеми з водою
Миколаїв може залишитися без води - зруйновано точку водозабору з Дніпра
Олена Козубовська
вчора 21:39
наслідки терору
Тепер острів: Кінбурн відрізало водою від материка
Юлія Ткач
вчора 20:45
Відео
Перший віце-мер Віталій Луков про ситуацію з підтопленням у Миколаєві
Каховська ГЕС підірвана окупантами, дельта Дніпра під загрозою затоплення
Підтоплений пляж "Чайка" в Корабельному районі Миколаєва
Брифінг начальниці управління охорони здоров‘я Ірини Шамрай
Брифінг начальниці управління освіти Ганни Личко
Вода стрімко прибуває: затоплені пляжі у Радсаді та Малій Коренисі
Вода стрімко прибуває: затоплені пляжі у Радсаді та Малій Коренисі
Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 70 см, підтопило Аляуди
Наслідки підтоплення у мікрорайоні Матвіївка
Затоплені пляжі мікрорайонів Намив та Соляні у Миколаєві
блоги
Яка ситуація з доступом до інформації у Миколаєві
Катерина Середа
статті
Чому Каховську ГЕС підірвали росіяни. Докази
Іноземні медіа не вказують на винуватця руйнування Каховської ГЕС. Натомість пиш
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки