На Снігурівщині через підтоплення можуть дрейфувати російські міни, які ще не встигли знешкодити сапери.

Про це повідомив очільник Снігурівської місцевої військової адміністрації Іван Кухта на брифінгу 9 червня, пишуть «НикВести».

— Думаю, що є, тому що дуже велику територію ще не обстежили ні співробітники ДСНС, ні міжнародні гуманітарні організації з розмінування. Проте поки що таких випадків не було. Насправді дуже багато роботи буде після того, як зійде вода. Тому що наразі ми допомагаємо людям з евакуацією, але з наслідками, в принципі, не маємо змоги боротися, – повідомив Іван Кухта.

Нагадаємо, на території Снігурівської міської територіальної громади продовжують фіксувати погіршення ситуації з підтопленням. Наразі рівень води в річці Інгулець підвищено на 6 метрів та збільшується приблизно на 1 сантиметр щогодини.