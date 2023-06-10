Піротехніки знищили 6 російських авіабомб ФАБ-500 на території Первомайської громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Наразі в області працюють 11 піротехнічних бригад з пʼяти областей. Всього з початку війни піротехніки вже вилучили 17001 боєприпас.

— Не нехтуйте правилами мінної безпеки на деокупованих територіях. Бережіть себе та своє життя! У разі виявлення предмета, ззовні схожого на боєприпас, одразу телефонуйте на спецлінії 101 або 102, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Миколаївщині залишаються замінованими понад 800 тисяч гектарів деокупованих територій. Є села, в які ще не повернулися мешканці, тому їх піротехніки ще навіть не розпочинали обстежувати.