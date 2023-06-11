Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (близько 400 мільйонів доларів).
Про це 10 червня під візиту до Києва оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
У списку — 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow для ППО і 10 тисяч снарядів калібру 155 мм.
Також Джастін Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за 8 років пройшли підготовку вже понад 35 тисяч українських військових. Окрім цього, Канада візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів.
Нагадаємо, Канада розширює програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.
Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (близько 400 мільйонів доларів).
Про це 10 червня під візиту до Києва оголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
У списку — 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow для ППО і 10 тисяч снарядів калібру 155 мм.
Також Джастін Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER, у межах якої за 8 років пройшли підготовку вже понад 35 тисяч українських військових. Окрім цього, Канада візьме участь у підготовці українських пілотів винищувачів.
Нагадаємо, Канада розширює програму підтримки, щоб українці, які рятуються від війни, могли спрощено подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.