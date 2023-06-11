Вранці 10 червня російські окупанти обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок обстрілів відбулося займання на відкритій території, Очакова, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, що впродовж 9 червня російські окупанти тричі обстрілювали Очаківську громаду на Миколаївщині.