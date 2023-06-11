Вчора, 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Внаслідок вибуху 54-річний тракторист отримав травми та був госпіталізований до лікувального закладу.

Рятувальники вкотре закликали громадян бути обережними.