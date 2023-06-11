Миколаївський боксер Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) програв мексиканцю Хайме Мунгії (42-0, 33 КО) у поєдинку за пояс WBC Silver у другій середній ваговій категорії.

Бій пройшов у Каліфорнійському місті Онтаріо на Тойота-Арена.

Початок поєдинку залишився за мексиканцем, який спробував одразу нокаутувати українця. Сергій витримав тиск і перехопив ініціативу.

Дерев’янченко був близький до того, щоб відправити суперника до нокдауну, однак Мунгія встояв. Наприкінці бою почала впливати втома. У заключному раунді українець після чергової серії ударів мексиканця сам опинився у нокдауні.

За підсумками 12-ти раундів усі троє суддів віддали перемогу мексиканцю – 115:112, 114:113, 114:113. Дерев’янченко зазнав п’ятої поразки, і четвертої за останні п’ять поєдинків.