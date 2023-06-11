У підтоплених районах, які постраждали через підрив Каховської ГЕС, не виявили небезпечних інфекційних захворювань. Епідемічна ситуація на півдні контрольована.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

— Сьогодні ми не маємо випадків інфекційних хвороб, пов'язаних із наслідками підтоплення. Було декілька випадків гастроентероколітів, але вони навіть не з цієї території, яка потрапила в зону підтоплення. Епідситуація сьогодні контрольована, стабільна, але напружена, – заявив він.

Міністр зазначив, що вода у централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і безпечна для вживання. Фахівці продовжують перевіряти воду.

При цьому, за словами Ляшка, у поверхневих водах у південних регіонах зафіксували перевищення мікробіологічних показників. Це свідчить про небезпеку води та її забруднення.

Ляшко закликав жителів підтоплених регіонів не купитися у поверхневих водах, не вживати її та виловлену рибу.

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екоциду та масового мору риби. Під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області, а Каховське водосховище через руйнування дамби перебуває на межі зникнення.

Нагадаємо, що станом на 8 ранку 11 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву ГЕС — більш ніж на 7 метрів.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.