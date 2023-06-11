У суботу, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Дівчинку каталася на велосипеді, на перетині провулку Грибоєдова та вулиці Перекопська у Миколаєві 10 червня, приблизно о 19:00. Після наїзду водій зник з місця події.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітню із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу та госпіталізували.
Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
— Наразі поліцейські встановлюють водія та транспортний засіб і обставини автопригоди. Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 067-518-66-21 або 102», – написали у поліції.
У суботу, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Дівчинку каталася на велосипеді, на перетині провулку Грибоєдова та вулиці Перекопська у Миколаєві 10 червня, приблизно о 19:00. Після наїзду водій зник з місця події.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітню із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу та госпіталізували.
Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
— Наразі поліцейські встановлюють водія та транспортний засіб і обставини автопригоди. Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 067-518-66-21 або 102», – написали у поліції.