У суботу, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Дівчинку каталася на велосипеді, на перетині провулку Грибоєдова та вулиці Перекопська у Миколаєві 10 червня, приблизно о 19:00. Після наїзду водій зник з місця події.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітню із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу та госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.