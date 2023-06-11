В Україні вже перевірили майже 63 тисячі укриттів, що становить понад 99% від їхньої загальної кількості. З них зачиненими або непридатними до використання виявилися майже 33%, тобто третина.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Необстеженими залишилися 0,6% від загальної кількості через бойові дії.

Зачиненими з-поміж перевірених укриттів виявилися 9,3%, а непридатними до використання — 23,6%.

На території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції.

Як відомо, в ніч на 1 червня російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через це правоохоронці повели слідчі дії в Київській міській державній адміністрації.